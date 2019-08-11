صور تذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال صلاة العيد بـ القليوبية

حرص عدد من الأطفال والمواطنين المشاركين في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر ببنها على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية عقب الانتهاء من صلاة العيد.



وقدم المحافظ التهنئة للأطفال وجموع المصلين بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء عيد سعيد وداعب المحافظ عقب الصلاة الأطفال الصغار ووزع الهدايا والألعاب عليهم ابتهاجا بالعيد.



كان محافظ القليوبية يرافقه مدير الأمن أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها وسط حشد كبير من المصلين والأجهزة التنفيذية والأمنية ووكلاء وزارة الأوقاف والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة.



وقال المحافظ إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وشدد المحافظ على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن المحافظة بها 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.

