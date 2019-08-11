ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:07 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أدى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ ، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وقيادات الأزهر، والأوقاف، والأجهزة التنفيذية والأمنية، وحشد من المواطنين.

تناولت خطبة العيد أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل على المستويين الأسرى والمجتمعي، والنظر إلى الحكمة من الأعياد في الإسلام.

كما تم التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب والعمل على ترسيخ فكرة المشاركة والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد.في التأكيد علي النظافة والالتزام بقواعد المرور وعقب ذلك قدم محافظ الفيوم التهنئة لشعب الفيوم الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حرصه الشديد على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار علي مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطفال يلتقطون السيلفى مع محافظ الفيوم عقب صلاة العيد

المحافظون يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. تكثيف أمني مشدد لتأمين الاحتفالات.. والأهالي يحتفلون بـ السيلفي وسط حالة من الفرحة والسعادة

الفيوم تخصص 30 رقما لغرف العمليات لتلقى شكاوى الأهالى خلال العيد

فعاليات وأنشطة ثقافية بالفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تخصيص 230 ساحة في الفيوم.. والأوقاف تحذر من صلاة العيد خارجها

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها الـ 81 .. تعرف على أزواج نجاة الصغيرة |نوستالجيا

ارتفاع عدد قتلى إعصار شرق الصين إلى 28 شخصا

تعرف على أفضل وقت لـ ذبح الأضحية

كانت بتكلمني قبلها بساعة.. أحمد السعدني ينعى طليقته بكلمات موجعة

شرفنا الله بخدمة الحرمين.. العاهل السعودي يبعث برسالة إلى حجاج بيت الله الحرام

بحضور السيسي.. شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بـ العلمين الجديدة.. بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها