الأطفال تسابق الكبار في صلاة عيد الأضحى بالبحيرة.. صور

أدى اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة استاد دمنهور الرياضى اليوم الأحد يرافقه اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة ورئيس جامعة دمنهور والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة وسط حشد كبير من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.



والتف المصلون حول المحافظ لمصافحته وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



حضر صلاة عيد الأضحى المبارك محمد خميس رئيس المدينة نواب البرلمان عن دائرة مركز ومدينة دمنهور وجمع غفير من القيادات التنفيذية والأمنية الشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ.



كما تسابق الأطفال في حضور صلاة العيد بالساحات المخصصة لأداء الصلاة مع ذويهم ابتهاجا بالعيد.

