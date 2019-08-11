شاهد.. محافظ بني سويف يصلي العيد بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز.. فيديو وصور

أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة.



وذلك في حضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، الشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والعسكرية و التنفيذية.



وقدم المحافظ التهنئة لكافة أبناء المحافظة بمناسبة العيد، داعيا المولى عزوجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور والمكائد.



وفي خطبة العيد التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف أكد خلالها ضرورة الاقتداء بأخلاق النبي "عليه الصلاة والسلام" واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد فى أخذ العبر بالتوحد والترابط بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الإسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك في تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع.



وأشار الخطيب في الخطبة إلى أهم عبرة في عيد الأضحى المبارك أنه شرعه لنا الله بمناسبة ذكرى الفداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وأن ذلك يجسد معان كثيرة من أهمها حرمة وعظم الدماء التي لا يعبأ بها في أوقاتنا الحالية الإرهاب الأسود الذي لا يراعي حرمة دماء ولا أوطان ولا دين له ، لا يفرق بين مريض ولا صحيح ولا غنى ولا فقير، مؤكدا أن الإرهاب كشف عن وجه الحقيقي الأسود، وذلك لن يزيد الأمة إلا وقوفا صفا واحد في وجهه والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.



وتمت ترجمة خطبة العيد بساحة المسجد إلى لغة الإشارة لإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة السمعية لفهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وذلك ضمن مبادرة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأوقاف والتربية والتعليم لترجمة خطب صلوات الجمعة والأعياد بلغة الإشارة في بعض المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة "أسوة بما تم في خطبة عيد الفطر المبارك"، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في مجال تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة.



وعقب الصلاة شارك المحافظ المواطنين فرحتهم بالعيد وصافح المواطنين والتقط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي تزينت الشوارع والميادين الرئيسية بالأعلام والبالونات التى أضفت البهجة على الاحتفالية والشكل الحضاري لها وهوما يعد مظهرا أسعد المواطنين خاصة الشباب والأطفال، وتبادل المواطنون التهنئة بالعيد ودعائهم بالخير واليمن والبركات ولمصر بالامن والاستقرار



يذكر أن مديرية الأوقاف قد أتمت استعداداتها لأداء لصلاة عيد الأضحى المبارك بتخصيص 137 ساحة على مستوى مراكز المحافظة ،حيث تم تجهيز وفرش هذه الساحات بالتنسيق مع رؤساء المدن مع تجهيز خطيبين (أساسي واحتاطي) لكل ساحة من الساحات،بالإضافة إلى توفير 14 متخصص في ترجمة لغة الإشارة في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة،منها 2 بمدينة بني سويف (مسجد عمر بن عبد العزبز،أبو بكر الصديق شرق النيل)و6 ساحات بعواصم المدن الستة الأخرى،لشرح خطبة العيد ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة .