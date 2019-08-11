الموسيقيين: منع حفلات مهرجانات شواحة وشطا.. وملاحقة حمو بيكا بـ الساحل

بدأت نقابة المهن الموسيقية، تفعيل قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات "شواحة" و"كزبرة وحنجرة" "ومجدي شطا" خلال اليومين الماضيين.



وأكد الدكتور علاء سلامة عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العمل أنه تم أيضا إلغاء حفل لـ"حمو بيكا" كان من المقرر أن يقام مساء اليوم أول أيام عيد الأضحى بإحدى القرى السياحية.



كانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل منعًا باتًا مع كل من حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصاوريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي وجميع فرق المهرجانات وكل من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.



وجاء هذا القرار طبقًا للمادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملًا من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلًا على تصريح طبقًا للمادة 5 فقرة رابعة من هذا القانون وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2003 واللائحة الداخلية للنقابة هو المسئول عن الموسيقى والغناء وغيرها ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة، ينبه على جميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمحلات السياحية والفنادق والقرى بتنفيذ ذلك القرار من تاريخه ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.