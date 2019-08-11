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محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:26 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أدى صباح اليوم الأحد، آلاف المواطنين بمحافظة الوادي الجديد صلاة عيد الأضحى بمراكز المحافظة الخمسة، وشهدت ساحة مركز شباب الخارجة حضور أعداد كبيرة من المواطنين يتقدمهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والأمنية، كما تم تخصيص مصلى للسيدات ووسائل لنقل المواطنين مجانا.

وكانت محافظة الوادي الجديد، قد خصصت نحو 400 مسجد و77 ساحة لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع.

ومن جانب آخر محافظة الوادى الجديد حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، كما تم إلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأى طوارئ.

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