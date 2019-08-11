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محافظات

محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقدم التهنئة للأهالى.. فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:28 ص
صلاة العيد بأسوان
صلاة العيد بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
وسط ترديد ابتهالات التكبير لجموع كبيرة من أبناء مدينة أسوان قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء محمد عمارة مدير الأمن واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيضًا الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

ومن جانبه قدم اللواء أحمد إبراهيم التهنئة لأهالى وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا بأنه تم الاستعداد المبكر لإستقبال أيام العيد فى مختلف القطاعات سواء النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة وغيرها، ولاسيما أن هناك جهود متواصلة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمديريات الخدمية وأيضًا رؤساء الوحدات المحلية على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة للاطمئنان على جاهزية المرافق الخدمية للعمل بالكفاءة المطلوبة خلال أيام عيد الأضحى، فضلًا عن قيام الأجهزة الأمنية أيضًا ببذل جهود كبيرة فى كافة النواحى من أجل بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى، وتوجه محافظ أسوان بالشكر لكل العاملين بهذه القطاعات الحيوية التى تقوم بأداء دورها لخدمة المواطن الأسوانى على أكمل وجه.

تناولت خطبة العيد التى ألقاها الشيخ يوسف مصطفى مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف أسوان الحديث عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها ، وأيضًا عن ما تمثله مناسبة العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم بإعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يومًا مشهود تشهده الملائكة جمعاء وهو ما حث عليه الدين الإسلامى الحنيف والذى امتاز بالسماحة والوسطية والاعتدال، علاوة على أن الاحتفال بالعيد يتطلب إطعام الفقراء والمساكين لإضفاء البهجة عليهم ومشاركتهم فرحة العيد .

وأكد ضرورة العمل على إشغال الوقت بالسنن الحميدة فى مثل هذا اليوم وأهمها صلة الرحم والمواظبة على تنفيذ ذلك وهو الذى يتطلب بأن يكون المسلم معتدلًا فى حياته متوسطًا فى أموره كلها ، كما أن فرحة العيد لن تكتمل إلا بتكاتف جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها وتعاوهم فيما بينهم.

واختتم يوسف مصطفى خطبته بالدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يحفظها الله عز وجل من أى شرور، وأن يحفظ ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقدم التهنئة للأهالى.. فيديو وصور
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقدم التهنئة للأهالى.. فيديو وصور
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقدم التهنئة للأهالى.. فيديو وصور
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقدم التهنئة للأهالى.. فيديو وصور
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقدم التهنئة للأهالى.. فيديو وصور

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