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شاهد.. نائب العمرانية يحتفل بالعيد مع أهالي دائرته

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:30 ص
صدى البلد
أحمد شريف
احتفى الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية بطريقة خاصة مع أهالي العمرانية، فور انتهاء صلاة عيد الأضحى التي أقيمت بجوار قاعة سيد درويش بمنطقة خاتم المرسلين.

واندمج فؤاد مع احتفالات المعيدين على نغمات الأغاني الشعبية بالتصفيق والغناء مع أهالي المنطقة، وسط حالة من البهجة والفرح.

وشهدت منطقة خاتم المرسلين آلاف المصلين من أهالي العمرانية، لأداء صلاة عيد الأضحى بالشارع الرئيسي للمنطقة، في ظل تنظيم النائب لها والتنسيق مع فريق عمله.

وكان الدكتور محمد فؤاد دعا أهالي دائرته بالعمرانية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة شارع خاتم المرسلين حيث اعتاد على تنظيمها كل عام.

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