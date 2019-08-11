وكيل أوقاف دمياط: العيد شرع للتواصل والتراحم وإدخال البهجة على القلوب

أدى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، صلاة عيد الأضحى المبارك، مع الآلاف من المواطنين، بميدان الساعة بمدينة دمياط.



وألقى الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف خطبة تنص على الاقتداء واستلهام العبرة من هذه المناسبة الكريمة، لافتًا إلى أن العيد شرع للتواصل والتراحم وإدخال البهجة على القلوب.



ودعا المواطنين إلى التراحم والمودة بينهم وتحدث خلالها عن فضل تلك الأيام المباركة وأهم المقاصد التى شرع العيد لأجلها لإدخال الفرحة على المسلمين مؤكدا ضرورة الترابط والتآلف والتراحم بين أفراد المجتمع.