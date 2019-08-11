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محافظات

طوارئ بمستشفيات دمياط لاستقبال حالات الطوارئ خلال عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
صرح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط ،  أن المديرية بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة قد استعدت بشكل كامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث استعدت المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات بتواجد أطقم الأطباء والتمريض على مدار اليوم خلال إجازة العيد لاستقبال أى حالات طارئة.

وأشار إلى أنه أصدر تعليماته إلى جميع مديري المستشفيات بعمل النوبتجيات وكذلك استعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق المحافظة وعلى شواطىء رأس البر لأى طوارئ، وأنه تم إلغاء كافة الإجازات للأطباء والممرضات بالمستشفيات في كافة أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين.

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