وكيل أوقاف البحيرة ينصح المصلين بالحفاظ على نظافة الشوارع بعد ذبح الأضاحي.. صور

قال الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف إن الدين الإسلامي قد شرع الأضحية لتكون مثالًا للتكافل بين الجميع وإسعاد الفقراء يوم العيد، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على النظافة والطهر والحفاظ على البيئة من التلوث وهو ما يجب أن نقوم به بعد ذبح الأضاحي واستخدام جلودها في مصارفها الشرعية.



جاء ذلك خلال إلقائه خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة استاد دمنهور الرياضى، اليوم الأحد، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة ورئيس جامعة دمنهور والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة والمهندس حازم الأشموني - السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة وسط حشد كبير من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.



وأكد وكيل أوقاف البحيرة أن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يأتي بعد وقوف الحجيج بعرفات الركن الأعظم في الحج راجين رحمة الله ومغفرته بعد أن تساوى الجميع أمام الله عز وجل ليباهي بهم ملائكته موضحا بأن عيد الأضحى المبارك هو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء، وأن وطننا الغالي لهو أحوج ما يكون الآن إلى مضحين وفادِين من أوقاتهم ومن أموالهم ومن كل ما أعطاه الله لهم، حتى تنهض البلاد مشيرا إلى أن الدين الإسلامي قد شرع الأضحية لتكون مثالًا للتكافل بين الجميع وإسعاد الفقراء يوم العيد.



أدى صلاة عيد الأضحى المبارك محمد خميس رئيس المدينة نواب البرلمان عن دائرة مركز ومدينة دمنهور وجمع غفير من القيادات التنفيذية والأمنية الشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ.

