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محافظات

توفير أتوبيسات لنقل المصلين وتوزيع هدايا على الأطفال بالبحيرة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة بتواجد أتوبيسات مشروع النقل الداخلي المزينة بالأعلام والبالونات وعبارات التهنئة بالعيد أمام بوابات الإستاد لنقل المصلين والمواطنين وتوزيع الهدايا على الأطفال لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وفتح المتنزهات والحدائق لإستقبال المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها وبالشوارع والميادين.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ لصلاة عيد الأضحى المبارك بساحة استاد دمنهور الرياضى يرافقه اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة ورئيس جامعة دمنهور والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة والمهندس  حازم الأشموني - السكرتير العام المساعد  والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة وسط حشد كبير من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

والتف المصلون حول المحافظ وتبادلوا التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

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