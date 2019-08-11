فتح المجازر بالمجان للمواطنين بدمياط

أعلن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن جميع المجازر بنطاق محافظة دمياط مفتوحة أمام المواطنين للذبح المجاني طوال أيام العيد، كما سيتم تعيين أطباء متخصصين من قسم التفتيش علي اللحوم للإشراف اليومي علي ما يقدم من أطعمة ومواد غذائية بنزل الشباب والمستشفيات العامة.



وأضافت، أنه سيتم عمل نوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك للأطباء بالمديرية والمجازر والوحدات البيطرية للقيام بأعمال الذبح بالمجازر والعلاج بالوحدات البيطرية.



وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات خلال إجازة العيد بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين للمرور علي محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وعلي المطاعم والمحلات التي تقدم اللحوم والاسماك والتفتيش علي صلاحيتها.



وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع الوحدات المحلية للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر العمومية وضبط المخالفات، والمرور علي ثلاجة حفظ اللحوم والأسماك بالمحافظة ومتابعة السجلات بها والتأكد من رصيد المخزون السلعي من لحوم واسماك ودواجن.

