وصفات جديده للحمه .. أسرار الشيفات وتكات الطهى ومذاق لن تتوقعيه

وصفات جديده للحمه هو كل ما تبحث عنه كل سيدة فى أول أيام عيد الأضحى على مائدة الغداء، فيعد طهي اللحوم أمرا ليس سهلا فهناك أخطاء عند الطهى يجب أن تتجنبها كل ربة منزل لتستمتع هى وأسرتها بمذاق وطعم لا يقاوم، إليكِ وصفات جديدة للحمه وطهيها بطرق مميزة وجديدة في العيد لأسرتك لأمهر الشيفات والطعم لن تصدقيه.
وصفات جديدة للحمة المفرومة.. كرات اللحم
وقت الطهى 20 دقيقة
وقت التحضير 15 دقيقة
وصفات جديدة للحمة المفرومة.. مكونات كرات اللحم
نصف كيلو لحم مفروم
1 بيضة كبيرة تضرب برفق
3 فصوص من الثوم المفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج
2 ملعقة صغيرة اوريجانو مفروم طازج
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
1/4 ملعقة شاي فلفل أحمر مطحون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
ملعقة من الزبادي
1/2 ملعقة من مايونيز
أوراق ريحان
1/2 ملعقة أوراق البقدونس
1/4 ملعقة ثوم طازج مفروم
1/4 أوراق الزعتر الطازجة
عصير 1 ليمون
2 فصوص من الثوم
ملعقة من الملح
وصفات جديده للحمه .. طريقة التحضير لكرات اللحم ..
سخني الفرن على درجة حرارة 425 درجة وفي وعاء كبير يمزج لحم الضأن المطحون، البيض، والثوم، والبقدونس، والأوريجانو، والكمون، والملح، والفلفل، ورقائق الفلفل الأحمر.
تشكل 16 كرة من اللحم ووضع على ورقة الخبز المعدة.
وقت الطهى: 30 دقيقة
وقت الطهى: 25 دقيقة
وصفات جديدة للحم.. المقادير لتحضير شرائح اللحم بالبروكلى..
كوب بروكولي مقطع
ملعقة كبيرة زيت الطهي
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
حلقات بصل
1ملعقة صغيرة نشا الذرة
كوب ماء للسلق الصوص
ملعقة كبيرة صوص المحار
ملعقة صغيرة خل أرز
ملعقة كبيرة صوص الصويا
مكعب مرق لحم مذاب
ملعقة صغيرة صوص الصويا
ملعقة صغيرة خل الأرز
ملعقة صغيرة نشا الذرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
فى وعاء يشوح كل من الثوم واللحم وتتبل بالملح والفلفل ويضاف الصويا والخل والمرق ويقلب الخليط.
بعد إذابة النشا في المرق تقلب حتى يثقل الصوص.
يسلق البروكلي فى وعاء آخر ثم تخلط مكونات التتبيلة لعمل الصوص.
فى ماء يذوب قليل من النشا في ماء سلق البروكلي.
فى طبق التقديم ابدئى فى وضع البروكلى وشرائح اللحم ثم قومى بإضافة الصوص وقدمية وصفه من أشهى وصفات جديدة للحمة.
وقت الطهى: 40 دقيقة
وقت التحضير: 10 دقائق
وصفات جديده للحمة.. مقادير شرائح اللحم بالمشروم
6 قطع من الفطر وإزالة السيقان
2 ملعقة كبيرة. زيت نباتي
ملح
فلفل أسود مطحون طازج
أوراق البقدونس
أوراق الريحان
ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم مفروم تقريبًا
1 ملعقة ليمون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
وصفات جديدة للحمة.. طريقة التحضير اللحم بالمشروم..
- فى وعاء سخنى الشواية أو المقلاة على نار متوسطة الحرارة وغطي رأس المشروم بالزيت النباتي والملح والفلفل.
- ضعى اللحم على الشواية وقلبى كل 4 إلى 6 دقائق كذلك المشروم قلبيه من 4 إلى 6 دقائق أو حتى يدخل المشروم مرحلة الشواء.
- في الوقت نفسه يمزج البقدونس والريحان وزيت الزيتون والثوم وعصير الليمون والفلفل الأحمر في وعاء معالج الطعام. نضيف الملح والفلفل ونخلط حتى تصبح الصلصة ناعمة.
وصفات جديده للحمه .. أسرار الشيفات
-لإسراع مدة طهى اللحم ضعى نواة التمر فى ماء السلق.
- لحم الريش يحتاج درجة حرارة منخفضة، أما الفخدة فتحتاج إلى درجات حرارة عالية.
- صوص الدقيق وهو عبارة عن "دقيق، وماء، وكريمة طبخ"، تخلط وتضاف للحمة لتقليل الملوحة.
- لا يفضل استخدام اللحم المثلج إلا بعد إخراج جميع السوائل التي يحتوي عليها.
- تعد درجة الحرارة المثالية التي يجب أن تصل لها قطعة اللحم إذا كنا نفضلها غير مكتملة النضج هي من 115 إلى 125 درجة.
- يجب ترك قطعة اللحم تهدأ عقب الطهى ثم تقطيعها وتقديمها كي لا تفقد العصارة الموجودة بها.
وصفات جديدة للحمة المفرومة.. كرات اللحم
وصفات جديده للحمه المفرومه
وقت الطهى 20 دقيقة
وقت التحضير 15 دقيقة
وصفات جديدة للحمة المفرومة.. مكونات كرات اللحم
نصف كيلو لحم مفروم
1 بيضة كبيرة تضرب برفق
3 فصوص من الثوم المفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج
2 ملعقة صغيرة اوريجانو مفروم طازج
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
1/4 ملعقة شاي فلفل أحمر مطحون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
ملعقة من الزبادي
1/2 ملعقة من مايونيز
أوراق ريحان
1/2 ملعقة أوراق البقدونس
1/4 ملعقة ثوم طازج مفروم
1/4 أوراق الزعتر الطازجة
عصير 1 ليمون
2 فصوص من الثوم
ملعقة من الملح
فلفل أسود مطحون طازج
وصفات جديده للحمه .. طريقة التحضير لكرات اللحم ..
سخني الفرن على درجة حرارة 425 درجة وفي وعاء كبير يمزج لحم الضأن المطحون، البيض، والثوم، والبقدونس، والأوريجانو، والكمون، والملح، والفلفل، ورقائق الفلفل الأحمر.
تشكل 16 كرة من اللحم ووضع على ورقة الخبز المعدة.
رش كرات اللحم بالزيت واخبزيها حتى تصبح ذهبية ومطبوخة
في نفس الوقت اصنعي الصلصة بمزج الزبادي والمايونيز والريحان والبقدونس والثوم والتوابل وعصير الليمون والثوم. نتبل بالملح والفلفل وأى أعشاب إضافية حسب الرغبة وتقدم كرات اللحم الدافئة مع صلصة حمراء أو كما تفضلين.
وصفات جديده للحمه.. صينية شرائح لحم بالبروكلى للشيف شربينى
وقت الطهى: 30 دقيقة
وقت الطهى: 25 دقيقة
وصفات جديدة للحم.. المقادير لتحضير شرائح اللحم بالبروكلى..
كوب بروكولي مقطع
ملعقة كبيرة زيت الطهي
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
حلقات بصل
1ملعقة صغيرة نشا الذرة
كوب ماء للسلق الصوص
ملعقة كبيرة صوص المحار
ملعقة صغيرة خل أرز
ملعقة كبيرة صوص الصويا
مكعب مرق لحم مذاب
ملعقة صغيرة صوص الصويا
ملعقة صغيرة خل الأرز
ملعقة صغيرة نشا الذرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
وصفات جديده للحمه.. تحضير صينية شرائح اللحم بالبروكلى:
فى وعاء يشوح كل من الثوم واللحم وتتبل بالملح والفلفل ويضاف الصويا والخل والمرق ويقلب الخليط.
بعد إذابة النشا في المرق تقلب حتى يثقل الصوص.
يسلق البروكلي فى وعاء آخر ثم تخلط مكونات التتبيلة لعمل الصوص.
فى ماء يذوب قليل من النشا في ماء سلق البروكلي.
فى طبق التقديم ابدئى فى وضع البروكلى وشرائح اللحم ثم قومى بإضافة الصوص وقدمية وصفه من أشهى وصفات جديدة للحمة.
وصفات جديدة للحم .. اللحمة بالمشروم
وقت الطهى: 40 دقيقة
وقت التحضير: 10 دقائق
وصفات جديده للحمة.. مقادير شرائح اللحم بالمشروم
6 قطع من الفطر وإزالة السيقان
2 ملعقة كبيرة. زيت نباتي
ملح
فلفل أسود مطحون طازج
أوراق البقدونس
أوراق الريحان
ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم مفروم تقريبًا
1 ملعقة ليمون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
وصفات جديدة للحمة.. طريقة التحضير اللحم بالمشروم..
- فى وعاء سخنى الشواية أو المقلاة على نار متوسطة الحرارة وغطي رأس المشروم بالزيت النباتي والملح والفلفل.
- ضعى اللحم على الشواية وقلبى كل 4 إلى 6 دقائق كذلك المشروم قلبيه من 4 إلى 6 دقائق أو حتى يدخل المشروم مرحلة الشواء.
- في الوقت نفسه يمزج البقدونس والريحان وزيت الزيتون والثوم وعصير الليمون والفلفل الأحمر في وعاء معالج الطعام. نضيف الملح والفلفل ونخلط حتى تصبح الصلصة ناعمة.
- يرفع المشروم من الشواية وتوضع في وعاء كبير وأضيفي الصلصة بلطف على المشروم واللحم وتعد تلك الوصفة من أكثر وصفات جديدة للحمة صحة ومذاق مميز.
وصفات جديده للحمه .. أسرار الشيفات
-لإسراع مدة طهى اللحم ضعى نواة التمر فى ماء السلق.
- لحم الريش يحتاج درجة حرارة منخفضة، أما الفخدة فتحتاج إلى درجات حرارة عالية.
- صوص الدقيق وهو عبارة عن "دقيق، وماء، وكريمة طبخ"، تخلط وتضاف للحمة لتقليل الملوحة.
- لا يفضل استخدام اللحم المثلج إلا بعد إخراج جميع السوائل التي يحتوي عليها.
- تعد درجة الحرارة المثالية التي يجب أن تصل لها قطعة اللحم إذا كنا نفضلها غير مكتملة النضج هي من 115 إلى 125 درجة.
- يجب ترك قطعة اللحم تهدأ عقب الطهى ثم تقطيعها وتقديمها كي لا تفقد العصارة الموجودة بها.