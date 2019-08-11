وصفات جديده للحمه .. أسرار الشيفات وتكات الطهى ومذاق لن تتوقعيه

وصفات جديده للحمه

وصفات جديدة للحمه

وصفات جديدة للحمة المفرومة.. كرات اللحم

وصفات جديده للحمه المفرومه

وصفات جديدة للحمة المفرومة.. مكونات كرات اللحم

فلفل أسود مطحون طازج

وصفات جديده للحمه .. طريقة التحضير لكرات اللحم ..

رش كرات اللحم بالزيت واخبزيها حتى تصبح ذهبية ومطبوخة











وصفات جديده للحمه.. صينية شرائح لحم بالبروكلى للشيف شربينى

وصفات جديدة للحم.. المقادير لتحضير شرائح اللحم بالبروكلى..





وصفات جديده للحمه.. تحضير صينية شرائح اللحم بالبروكلى:





وصفات جديدة للحم .. اللحمة بالمشروم

وصفات جديده للحمة.. مقادير شرائح اللحم بالمشروم

وصفات جديدة للحمة.. طريقة التحضير اللحم بالمشروم..

- يرفع المشروم من الشواية وتوضع في وعاء كبير وأضيفي الصلصة بلطف على المشروم واللحم وتعد تلك الوصفة من أكثر وصفات جديدة للحمة صحة ومذاق مميز.

وصفات جديده للحمه .. أسرار الشيفات

هو كل ما تبحث عنه كل سيدة فى أول أيام عيد الأضحى على مائدة الغداء، فيعد طهي اللحوم أمرا ليس سهلا فهناك أخطاء عند الطهى يجب أن تتجنبها كل ربة منزل لتستمتع هى وأسرتها بمذاق وطعم لا يقاوم، إليكِوطهيها بطرق مميزة وجديدة في العيد لأسرتك لأمهر الشيفات والطعم لن تصدقيه.وقت الطهى 20 دقيقةوقت التحضير 15 دقيقةنصف كيلو لحم مفروم1 بيضة كبيرة تضرب برفق3 فصوص من الثوم المفروم2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج2 ملعقة صغيرة اوريجانو مفروم طازج1 ملعقة صغيرة كمون مطحون1 ملعقة صغيرة ملح1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج1/4 ملعقة شاي فلفل أحمر مطحون3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتازملعقة من الزبادي1/2 ملعقة من مايونيزأوراق ريحان1/2 ملعقة أوراق البقدونس1/4 ملعقة ثوم طازج مفروم1/4 أوراق الزعتر الطازجةعصير 1 ليمون2 فصوص من الثومملعقة من الملحسخني الفرن على درجة حرارة 425 درجة وفي وعاء كبير يمزج لحم الضأن المطحون، البيض، والثوم، والبقدونس، والأوريجانو، والكمون، والملح، والفلفل، ورقائق الفلفل الأحمر.تشكل 16 كرة من اللحم ووضع على ورقة الخبز المعدة.في نفس الوقت اصنعي الصلصة بمزج الزبادي والمايونيز والريحان والبقدونس والثوم والتوابل وعصير الليمون والثوم. نتبل بالملح والفلفل وأى أعشاب إضافية حسب الرغبة وتقدم كرات اللحم الدافئة مع صلصة حمراء أو كما تفضلين.وقت الطهى: 30 دقيقةوقت الطهى: 25 دقيقةكوب بروكولي مقطعملعقة كبيرة زيت الطهيملعقة كبيرة ثوم مفرومحلقات بصل1ملعقة صغيرة نشا الذرةكوب ماء للسلق الصوصملعقة كبيرة صوص المحارملعقة صغيرة خل أرزملعقة كبيرة صوص الصويامكعب مرق لحم مذابملعقة صغيرة صوص الصوياملعقة صغيرة خل الأرزملعقة صغيرة نشا الذرةملعقة صغيرة فلفل أسود مطحونفى وعاء يشوح كل من الثوم واللحم وتتبل بالملح والفلفل ويضاف الصويا والخل والمرق ويقلب الخليط.بعد إذابة النشا في المرق تقلب حتى يثقل الصوص.يسلق البروكلي فى وعاء آخر ثم تخلط مكونات التتبيلة لعمل الصوص.فى ماء يذوب قليل من النشا في ماء سلق البروكلي.فى طبق التقديم ابدئى فى وضع البروكلى وشرائح اللحم ثم قومى بإضافة الصوص وقدمية وصفه من أشهى وصفات جديدة للحمة.وقت الطهى: 40 دقيقةوقت التحضير: 10 دقائق6 قطع من الفطر وإزالة السيقان2 ملعقة كبيرة. زيت نباتيملحفلفل أسود مطحون طازجأوراق البقدونسأوراق الريحانملعقة كبيرة زيت زيتون2 فص ثوم مفروم تقريبًا1 ملعقة ليمون1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر- فى وعاء سخنى الشواية أو المقلاة على نار متوسطة الحرارة وغطي رأس المشروم بالزيت النباتي والملح والفلفل.- ضعى اللحم على الشواية وقلبى كل 4 إلى 6 دقائق كذلك المشروم قلبيه من 4 إلى 6 دقائق أو حتى يدخل المشروم مرحلة الشواء.- في الوقت نفسه يمزج البقدونس والريحان وزيت الزيتون والثوم وعصير الليمون والفلفل الأحمر في وعاء معالج الطعام. نضيف الملح والفلفل ونخلط حتى تصبح الصلصة ناعمة.-لإسراع مدة طهى اللحم ضعى نواة التمر فى ماء السلق.- لحم الريش يحتاج درجة حرارة منخفضة، أما الفخدة فتحتاج إلى درجات حرارة عالية.- صوص الدقيق وهو عبارة عن "دقيق، وماء، وكريمة طبخ"، تخلط وتضاف للحمة لتقليل الملوحة.- لا يفضل استخدام اللحم المثلج إلا بعد إخراج جميع السوائل التي يحتوي عليها.- تعد درجة الحرارة المثالية التي يجب أن تصل لها قطعة اللحم إذا كنا نفضلها غير مكتملة النضج هي من 115 إلى 125 درجة.- يجب ترك قطعة اللحم تهدأ عقب الطهى ثم تقطيعها وتقديمها كي لا تفقد العصارة الموجودة بها.​