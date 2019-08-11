ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ساحة صلاة العيد في بورفؤاد تتحول إلى كرنفال شعبى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
ادى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد مع الألاف من أهالي المدينة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب، مدير الأمن، والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد وصفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسلم.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجموع المصلين ولأبناء بورسعيد، داعيًا الله أن يعود العيد على جميع أبناء مصر بالخير والسعادة وان يحفظها من كل سوء ، وعقب انتهاء الصلاة التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين. موكدا لهم بان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة طوارئ من أجل قضاء المواطنين العيد في بهجة وسعادة، مشيرا إلى ان غرفة عمليات المحافظة والاحياء تعمل علي مدار ٢٤ ساعة.

وتحولت المنطقة المحيطة بساحة الصلاة لكرنفال شعبى وأطلق الأهالي البالونات من أعلى العمارات التي تتشتهر بها مدينة بورفؤاد لتكتسي سماء المدينة بالمنظر الجمالي الحضاري.

وخصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي: المعمورة بحي الشرق، بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، الرزاق والصفوة والتوحيد 6 أكتوبر بحي الزهور، السيدة زينب والحرمين تصنيع بحي الضواحي، الشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بأكبر ساحة في سيدي أبو الحجاج الأقصري.. صور

محافظ بورسعيد يشارك الأهالي صلاة العيد وسط أجواء احتفالية بساحة المعمورة

شاهد.. مرور بورسعيد يشارك الأهالي فرحتهم بالعيد

تعرف على ساحات وخطباء ساحات عيد الأضحى في بورسعيد

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مباراة الأهلي واطلع برة في دوري أبطال أفريقيا

فرانسواز ميريس.. تقرير يكشف عن أول سيدة ستصل ثروتها إلى 100 مليار دولار

حكم صلاة العيد منفردا.. الأزهر يجيب

صلاة العيد.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه

انتصار السيسي: عيد الأضحى يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا التراحم والتسامح

اخبار الفن والفنانين.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه.. النجوم يحتفلون بعيد الأضحى.. أناقة هيفاء وهبي بالسويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها