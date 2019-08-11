ساحة صلاة العيد في بورفؤاد تتحول إلى كرنفال شعبى

ادى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد مع الألاف من أهالي المدينة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب، مدير الأمن، والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد وصفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسلم.



وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجموع المصلين ولأبناء بورسعيد، داعيًا الله أن يعود العيد على جميع أبناء مصر بالخير والسعادة وان يحفظها من كل سوء ، وعقب انتهاء الصلاة التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين. موكدا لهم بان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة طوارئ من أجل قضاء المواطنين العيد في بهجة وسعادة، مشيرا إلى ان غرفة عمليات المحافظة والاحياء تعمل علي مدار ٢٤ ساعة.



وتحولت المنطقة المحيطة بساحة الصلاة لكرنفال شعبى وأطلق الأهالي البالونات من أعلى العمارات التي تتشتهر بها مدينة بورفؤاد لتكتسي سماء المدينة بالمنظر الجمالي الحضاري.



وخصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي: المعمورة بحي الشرق، بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، الرزاق والصفوة والتوحيد 6 أكتوبر بحي الزهور، السيدة زينب والحرمين تصنيع بحي الضواحي، الشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ.