محافظ البحيرة يهنئ اليتامى والمسنين بعيد الأضحى .. صور

زار اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة يرافقه الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ واللواء أشرف عبدالسلام - نائب مدير الأمن و عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام و حازم الأشمونى – السكرتير العام المساعد دور الرعاية الإجتماعية بالأبعادية بدمنهور لتقديم التهنئة بالعيد وتوزيع الهدايا العينية والمادية ولعب الأطفال والحلوى على النزلاء ومشاركتهم فرحة العيد .



وقدم المحافظ التهنئة بالعيد لنزلاء دار السعادة للمسنين والمسنات بالأبعادية وأهداهم بعض الملابس والورود والمبالغ المالية وأستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم ووعدهم بالعمل على حلها.



أعرب اللواء آمنة عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من الأيتام وأمهاته وآبائه من المسنين والمسنات ومشاركتهم فرحة العيد والذى يعد واجب إنسانى ودينى وأخلاقى للعمل على إدماجهم بالمجتمع مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة فى قلوبهم .



حضر الزيارة محمد خميس – رئيس مدينة دمنهور و حاتم أبوالنجا - وكيل وزارة التضامن والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.