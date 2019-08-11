السعودية تدعو قيادات اليمن لتغليب المصلحة العليا.. أبرز عناوين صحف الكويت

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بتصريحات نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وتبادل أمير الكويت التهاني مع زعماء العرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وتصدرت تصريحات خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، حول الأوضاع في عدن اليمنية عناوين الصحف الكويتية، وقالت "القبس" إن لأمير خالد بن سلمان أكد أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مشيرا إلى أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيون والقاعدة وداعش.



وقال في تغريدات على "تويتر": «نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة»، وأوضح أن «واجب المملكة هو الدعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم جميع سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الانساني والإغاثي وهو أمر لا تقبله المملكة»، وأضاف على "تويتر": «أكد المجتمع الدولي اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة».



وأشارت الصحيفة ذاتها إلى تصريحات وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، الذي أكد أن المملكة دعت القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا.



من جانبها، سلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على تبادل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد التهاني مع قادة العرب بمناسبة عيد الأضحى، حيث أجرى الأمير اتصالا هاتفيا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.



وشكر خادم الحرمين الشريفين سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا التهاني بهذه المناسبة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وقد تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



بينما اهتمت صحيفة "الوطن" بارتفاع حايا الإعصار "ليكيما"، الذي ضرب مقاطعة تشجيانج شرقى الصين فجر أمس، السبت، بتوقيت بكين لتصل إلى 28 قتيلا وفقدان 20 آخرين.



وذكرت سلطات مقاطعة تشجيانج - في بيان اليوم، الأحد - أن الإعصار "ليكيما"، التاسع من نوعه الذي يضرب الصين هذا العام، وقع فجر أمس في بلدة تشنغنان بمدينة ونلينغ بالمقاطعة مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها القصوى 187 كيلومترا في الساعة.



وأضافت السلطات أنها أجلت أكثر من مليون شخص، فيما تضرر نحو 5 ملايين آخرين بسبب الإعصار "ليكيما"، الذي أدى كذلك إلى إلغاء 288 رحلة جوية، وتعليق العمل في عدة خطوط بشبكة السكك الحديدية، وإغلاق بعض الطرق السريعة.