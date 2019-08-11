الأورمان توزع 15 عجلا على مواطني القليوبية بمناسبة عيد الأضحى

استعرض الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الجهود التي تنفذها بعض الجمعيات الأهلية بجانب الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحي المبارك





واكد المحافظ على أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والتي تتطلب مزيد من التكاتف والتضافر للإرتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم





وتتضمن التقرير قيام جمعية الاورمان بتنفيذ مشروع صك الأضحية، والذي سيتم من خلاله ذبح 15 عجلا بلديا بالمجازر المعتمدة بالمحافظة ، حيث سيتم توزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية خاصة الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة ، ومحدودي الدخل ، بكافة مراكز ومدن المحافظة وتم اعداد خطة توضح الكميات واماكن الذبح والتوزيع خلال أيام التشريق ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك



