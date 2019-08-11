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محافظات

توزيع لحوم 70 عجلا على البسطاء فى أسوان خلال عيد الأضحى المبارك

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:39 ص
توزيع لحوم 70 عجل
توزيع لحوم 70 عجل على البسطاء فى أسوان خلال عيد الأضحى
شاذلى عبد الفتاح
أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بدور مؤسسات المجتمع المدنى لإدخال البهجة والسرور والفرحة على الأسر الأكثر إحتياجًا من البسطاء ومحدودى الدخل وخاصة فى المناسبات المختلفة ومنها عيد الأضحى المبارك وهو الذى يأتى متواكبًا مع تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وقال محافظ أسوان إن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية الحكومية لتوفير أوجه الرعاية للمواطنين ولاسيما فى المناطق النائية والمحرومة وهو ما يظهر جليًا فى قيام جمعية الأورمان الخيرية بذبح 30 عجلًا بلديًا بأحجام مختلفة لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة بواقع 10 عجول بإدفو و8 عجول بكوم أمبو و7 عجول بدراو و5 عجول بأسوان ، بجانب قيام مؤسسة مصر الخير بذبح 40 عجلًا لتوزيعها على البسطاء بقرى أبووير بمدينة كوم أمبو.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأن المديرية قامت بفتح المجازر الحكومية بالمجان للمواطنين والمؤسسات الخيرية والحكومية للقيام بذبح الأضاحى فى الأماكن المخصصة لها بالشكل المطلوب وخاصة فى ظل توجيهات محافظ أسوان المشددة بضرورة الإلتزام بالذبح داخل السلخانات ومنع الذبح فى الشوارع الداخلية للحد من التلوث والروائح الكريهة.

وأشار أحمد صالح إلى أن عملية ذبح الأضاحى يتم تحت إشراف الأطباء البيطريين الذين يقومون بتوقيع الكشف الطبى عليها قبيل البدء فى الذبح بالمجازر للتأكد من سلامة هذه اللحوم ، بجانب المساهمة فى الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

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