ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناشد المواطنين عدم ذبح الأضاحي خارج المجازر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:41 ص
محافظ القليوبية يناشد
محافظ القليوبية يناشد المواطنين بعدم ذبح الأضاحي
إبراهيم الهوارى
ناشد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،  أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

وأكد المحافظ أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا محذرا من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين.

وشدد على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئية للمخالفين للقرار.

وأضاف المحافظ على جاهزية المجازر لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن المحافظة بها 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطري أسوان تستعد لـ عيد الأضحى بفتح 10 مجازر حكومية بالمجان

فتح مجازر البحر الأحمر بالمجان أمام المواطنين خلال عيد الأضحى

حماية للبيئة.. محافظ بورسعيد يناشد المواطنين بعدم الذبح بالشوارع

وقف إجازات البيطريين وفتح مجازر الشرقية بالمجان طوال أيام عيد الأضحى

أول سوق مصرى يستقبل الأضاحي من خارج مصر جنوبا.. طقوس خاصة بأسوان لبيع الخراف الحية.. والطب البيطرى يستعد للعيد بفتح 10 مجازر حكومية

75 ألف كيلو لحوم نصيب محافظة بني سويف من أضاحي الأورمان

ترشيحاتنا

رغم الفوز برباعية.. دونجا: الصيام أثر كثيرا على لاعبي بيراميدز

أول أيام العيد.. الأرصاد: طقس اليوم حار على المحافظات والعظمى تصل لـ 41 درجة

صلاة العيد.. أفضل مكان هل المسجد أم الخلاء ؟

شرفنا الله بخدمة الحرمين.. العاهل السعودي يبعث برسالة إلى حجاج بيت الله الحرام

مصرع مصري في حادث مروري بـ الكويت.. تفاصيل

انتصار السيسي: عيد الأضحى يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا التراحم والتسامح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها