محافظ القليوبية يناشد المواطنين عدم ذبح الأضاحي خارج المجازر

ناشد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.





وأكد المحافظ أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا محذرا من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين.





وشدد على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئية للمخالفين للقرار.



