خطيب صلاة العيد بكفر الشيخ: الوطن يحتاج إلى التضحية للنهوض



أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة الإستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، وسط الآلاف من المصلين.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحاج علي، مدير إدارة الأمن الوطني، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب.



وأكد الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، في خطبة العيد على أن الأعياد في الإسلام جاءت للمحبة والصلة والتراحم، وقد ذكر أن نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ضربا لنا أروع الأمثلة في التضحية فكان الفداء من السماء "وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ".



وقال إن الوطن يحتاج إلى التضحية للنهوض به، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام، فقد ذكر في خطبة الوداع حرمة الدماء والأموال والأعراض إلا أن هناك فئة ضالة لا تعرف حرمة الدم في الأشهر الحرم بل سفكت دماء المرضى والأبرياء .



ودعا، مدير عام بمديرية أوقاف كفر الشيخ، إلى التكاتف والتعاون للوقوف في وجه هؤلاء الخارجين مشيرًا إلى أن الأعياد دعوة للتكافل الاجتماعي فالأضحية في يوم الأضحى لدخول السرور على المحتاجين والفقراء وذوى القربى.

