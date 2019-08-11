محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور

شارك اللواء هشام امنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ اطفال دار الرعاية الاجتماعية والأحداث بالابعادية فرحتهم بالعيد وذلك خلال زيارته للدار اليوم الاحد وقام بتوزيع الهدايا عليهم.





ووجه المحافظ بتوفير كافة إحتياجاتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتفعيل نشاطات الدار المختلفة وتدعيم الورش القائمة وفصول محو الأمية والعمل على دمجهم بالمجتمع.





كما قام المخافظ بزيارة مؤسسة البنات (الحضانة الإيوائية) التى تضم (13 طفلا و32 طفلة) بالإضافة إلى مؤسسة البنين التى تضم 25 طفلا، تتراوح أعمار بين 6 و18 عاما وقام بتوزيع الهدايا عليهم.



