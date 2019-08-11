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محافظات

محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:45 ص
محافظ البحيرة يشارك
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى
جمالات الدمنهورى
شارك اللواء هشام امنة محافظ البحيرة  والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ  اطفال دار الرعاية الاجتماعية والأحداث بالابعادية فرحتهم بالعيد وذلك خلال زيارته للدار اليوم الاحد وقام بتوزيع الهدايا عليهم.

 ووجه المحافظ بتوفير كافة إحتياجاتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتفعيل نشاطات الدار المختلفة وتدعيم الورش القائمة وفصول محو الأمية والعمل على دمجهم بالمجتمع.

كما قام المخافظ بزيارة مؤسسة البنات (الحضانة الإيوائية) التى تضم (13 طفلا و32 طفلة) بالإضافة إلى مؤسسة البنين التى تضم 25 طفلا، تتراوح أعمار بين 6 و18 عاما وقام بتوزيع الهدايا عليهم. 

وكان المحافظ قد استهل زيارته لمجمع الرعاية الاجتماعية بالأبعادية بتفقظ مجمع المسنين الغير قادرين على خدمة أنفسهم والبالغ عددهم  25 مسن،  وقدم لهم التهنئة بالعيد وأكد على تقديم كافة الرعاية والدعم لهم ووجه القائمين على الدار  ببذل أقصى الجهد لإسعادهم والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية إحتياجاتهم.
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور
محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا عليهم.. صور

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