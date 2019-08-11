نواة التمر والدقيق.. 8 تكات لطهى اللحم بمذاق لن تتوقعيه

أسرار للطهي غير متوقعة لا يعرفها الكثيرون، فلكل قطعة لحم طريقة معينة في الطهي حتى لا نفسدها، وإليك أسرار طهى اللحوم لطعم لا يقاوم وفقا لموقع «lifehacker».



- يجب ضع نواة بلح أثناء تسوية وسلق اللحوم، فهي تعمل على الإسراع في مدة طهيها وتسويتها، وذلك لأن نواة التمر تحتوي على عدة أحماض زيتية مثل حمض الكابريك والكابرينيكو اللوريك، مما يجعلها أسرع في الطهي وذات طعم مستساغ.



-عند تشويح قطعة اللحم يتم سحب الطهي على درجة حرارة مرتفعة وتسخين الوعاء قبل أن نضع به اللحم لإخراج السوائل من اللحم واندماج الأحماض الأمينية والسكريات الموجودة في اللحم.



- لا يفضل استخدام اللحم المثلج إلا بعد إخراج جميع السوائل التي يحتوي عليها.



- درجة الحرارة المنخفضة تناسب اللحوم الصلبة كلحم الكتف، أما لحوم الخصر والظهر فتحتاج إلى درجات حرارة عالية.



- يجب علينا أن نرفعها من على النار قبل أن تنضج بدقائق قليلة، أو بخمس درجات حرارة أقل من التي تحتاجها وتعد درجة الحرارة المثالية التي يجب أن تصل لها قطعة اللحم إذا كنا نفضلها غير مكتملة النضج هي من 115 إلى 125 درجة.



- يجب ترك قطعة اللحم تهدأ عقب الطهى ثم تقطيعها وتقديمها كي لا تفقد العصارة الموجودة بها.​



- اللحم والشوربة مالحة يمكن أن تضيفي لها كريمة الطبخ "Sour Cream" حتى تعمل على توازن الطعم، كما يمكن أن تستخدمي طريقة أخرى يستخدمها الكثير من الشيفات، وهي أن تضيفي لها صوص الدقيق وهو عبارة عن "دقيق، وماء، وكريمة طبخ"، تخلط وتضاف للحمة.



- إذا وجدتِ اللحمة مالحة يمكن أن تضيفي لها كوسة أو كرنب أو بطاطس، ابشريها وضعيها مع اللحمة وستمتص الملح منها وتجعل اللحمة اطرى وتعطيها نكهة لذيذة.

