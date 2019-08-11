شاهد.. مواطن يذبح الاضحية داخل مدرسة بـ القليوبية

استغل أحد المواطنين بمدينة بنها بالقليوبية مدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة بنها التعليمية لذبح عجلا كأضحية مستغلا حمامات المدرسة في تنظيف لحوم العجل مما يمثل كارثة بيئية بالمدرسة على الرغم من قرب المدينة من مجزر قرية كفر الجزار.





وعلى الفور تم التواصل مع عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الذى أكد أنه سيتم اتخاذ اجراء قانوني تجاه مدير المدرسة والحارس وإحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق فيها وتوقيع أقصي العقوبات على المتسببين بهذا العمل.





وقال المحافظ انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



