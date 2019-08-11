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محافظات

شاهد.. مواطن يذبح الاضحية داخل مدرسة بـ القليوبية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:46 ص
مواطن يذبح الاضحية
مواطن يذبح الاضحية داخل مدرسة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
استغل أحد المواطنين بمدينة بنها بالقليوبية مدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة بنها التعليمية لذبح عجلا كأضحية مستغلا حمامات المدرسة في تنظيف لحوم العجل مما يمثل كارثة بيئية بالمدرسة على الرغم من قرب المدينة من مجزر قرية كفر الجزار.

وعلى الفور تم التواصل مع عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الذى أكد أنه سيتم اتخاذ اجراء قانوني تجاه مدير المدرسة والحارس وإحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق فيها وتوقيع أقصي العقوبات على المتسببين بهذا العمل.

وقال المحافظ انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن المحافظة بها 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.

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