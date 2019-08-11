صحف الإمارات اليوم.. الانفصاليون الجنوبيون ينقلبون على الحكومة اليمنية في عدن والجيش الليبي يعلن هدنة عيد الأضحى

السعودية تدعو أطراف النزاع في عدن لاجتماع عاجل بالرياض

هيئة الانتخابات التونسية تستبعد أكثر من 60 ملفًا لمرشحين رئاسيين

كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

روسيا تعترف بطابع نووي لانفجار وقع بقاعدة صواريخ





سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على استيلاء الانفصاليين جنوب اليمن على مقار الحكومة الشرعية في عدن، وتابعت الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، كما اهتمت بمظاهرات المعارضة الروسية المستمرة في موسكو.





في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أعلن أمس وقف جميع العمليات العسكرية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك تماشيًا مع دعوة الأمم المتحدة لهدنة إنسانية في هذه الأيام.





وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري من أن «رد القوات المسلحة سيكون فوريًا وقاسيًا في جميع الجبهات، ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها تمثل خرقًا للهدنة، أو تلك التي تشكل خطرًا على قواتنا».





وقالت صحيفة "الخليج" إن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تمكنت، أمس السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مُسيّرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على خميس مشيط بالسعودية.





وأبرزت صحيفة "الاتحاد" اتهام الحكومة اليمنية أمس «المجلس الانتقالي الجنوبي» بتنفيذ انقلاب في عدن بعد سيطرة مسلحيه على جميع الثكنات العسكرية بالمدينة. وقالت وزارة الخارجية في بيان على «تويتر»: «ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية.. تلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014.. لا شرعية من دون الشرعية!».





وبحسب موقع "24" الإخباري، وجهت المملكة العربية السعودية دعوة لعقد اجتماع عاجل بين الأطراف اليمنية التي نشب بينها النزاع في عدن. وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. وتابع المصدر "بناء عليه، توجه الوزارة دعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".





ونقلت صحيفة "البيان" عن الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة د. سعيد أبو علي، أن الاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام الأقصى، تشكل تهديدًا حقيقيًا للحرم القدسي، وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزمًا وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلي الوشيك والمتمثل بقرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين اقتحام باحات الحرم وتدنيس الأقصى اليوم الأحد، الذي يصادف أول أيام الأضحى المبارك، بحماية الشرطة وجيش الاحتلال، بذريعة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».





وأفادت صحيفة "البيان" بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت، أمس السبت، رفض أكثر من 60 ملفًا لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر. وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات.





دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن كوريا الشمالية أطلقت أمس «مقذوفين غير محدّدين» في البحر، وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية إن المقذوفين أطلقا من مكان يقع قرب مدينة هامهونج في شمال شرق كوريا الشمالية، وسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، مشيرة إلى أن «الجيش يراقب الوضع في حال حدوث عمليات إطلاق إضافية، وهو في حالة استعداد».





وبحسب موقع "24"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونج أون، منفتح على إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة، فور انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن كيم "قال وبشكل لطيف للغاية، إنه يرغب في عقد لقاء وبدء مفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".





وقالت "البيان" إن عشرات الآلاف شاركوا في تظاهرة للمعارضة في موسكو، أمس، بعد حملة توقيفات تُعدّ من الأوسع نطاقًا منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين في عام 2012.



