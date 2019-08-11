ترجمة صلاة العيد بالإشارة بساحة أبو الحجاج لذوى الاحتياجات بالأقصر

شهدت ساحة أبو الحجاج الأقصري ترجمة خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك بلغة الإشارة بواسطة خبير لغة الإشارة بدوي فهمي عليان بمدرسة طه حسين لشرح الخطبة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.



وأدى آلاف المصلين بمحافظة الأقصر صلاة عيد الأضحى بساحة ميدان سيدى أبو الحجاج، وسط المدينة بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أمين راضي مدير أمن الأقصر والقيادات التنفيذية.



وكانت محافظة الأقصر، خصصت نحو 2700 مسجد وما يقرب من 52 ساحة، وذلك لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة الأقصر، والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع.

