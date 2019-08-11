ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترجمة صلاة العيد بالإشارة بساحة أبو الحجاج لذوى الاحتياجات بالأقصر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:10 ص
ترجمة صلاة العيد
ترجمة صلاة العيد بـ"الإشارة" بساحة ابو الحجاج
شمس يونس
شهدت ساحة أبو الحجاج الأقصري ترجمة خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك بلغة الإشارة بواسطة خبير لغة الإشارة بدوي فهمي عليان بمدرسة طه حسين لشرح الخطبة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.

وأدى آلاف المصلين بمحافظة الأقصر صلاة عيد الأضحى بساحة ميدان سيدى أبو الحجاج، وسط المدينة بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أمين راضي مدير أمن الأقصر والقيادات التنفيذية.

وكانت محافظة الأقصر، خصصت نحو 2700 مسجد وما يقرب من 52 ساحة، وذلك لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة الأقصر، والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع.
ترجمة صلاة العيد بالإشارة بساحة أبو الحجاج لذوى الاحتياجات بالأقصر
ترجمة صلاة العيد بالإشارة بساحة أبو الحجاج لذوى الاحتياجات بالأقصر
ترجمة صلاة العيد بالإشارة بساحة أبو الحجاج لذوى الاحتياجات بالأقصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطبة صلاة العيد بساحة أبو الحجاج بالأقصر .. والترجمة بلغة الإشارة

ترجمة الخطبة للغة الإشارة.. تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك ببني سويف

الآلاف يؤدون صلاة العيد بأكبر ساحة في سيدي أبو الحجاج الأقصري.. صور

محافظ بني سويف يصلي العيد بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز.. صور

137 ساحة لـ صلاة عيد الأضحى في بني سويف و14 مترجما للغة الإشارة

محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد.. ويوزع الهدايا على الأيتام والمسنين

ترشيحاتنا

حاول مصافحة محمد صلاح فاصطدم بعمود.. قصة صورة الفرعون مع طفل ينزف

بطريقة مختلفة.. احتفال نجوم الزمن الجميل بـ عيد الأضحى |نوستالجيا

ماذا أفعل لو فاتتني الركعة الأولى في صلاة العيد ؟

لمن فاتته صلاة العيد.. الأزهر يوضح الطريقة الصحيحة لقضائها

شاهد.. مواطن يذبح الاضحية داخل مدرسة بـ القليوبية

حكم صلاة العيد منفردا.. الأزهر يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها