محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحة العيد.. صور

شارك الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، الأطفال الأيتام والمسنين فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث قام بجولة تفقدية بدأها بزيارة الأطفال الأيتام بمؤسسة البنين بمدينة بنها، وقدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال والحلويات.



كما توجه لزيارة دار المسنين بمدينة بنها، حيث أعرب سكان الدار عن فرحتهم البالغة بالزيارة لهم وقدم المحافظ لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم لهم وبعض الهدايا والمبالغ المالية.



كما قام المحافظ والوفد المرافق له، لزيارة مؤسسة الأيتام للبنات حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم لهم الهدايا ولعب الأطفال ليقضوا عيد سعيد كغيرهم من الأطفال.



وقال محافظ القليوبية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وتابع أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والأجهزة المعنية لتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال المواطنين، والاهتمام بالنظافة بجميع قرى ومدن المحافظة، خاصة خلال الاحتفال بالعيد موجها تعليمات لمسئولى النظافة بتكوين مجموعات عمل لمتابعة أعمال النظافة، وتكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أية إشغالات في الشوارع.