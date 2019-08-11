بعثة الحج السياحي: جميع الحجاج المصريين بخير

طمأن مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، المصريين على صحة الحجاج مضيفا: «جميع الحجاج المصريين بخير وتم تصعيدهم إلى عرفات بسلاسة ويسر».



وقال «شلبي» خلال لقائه مع قناة «أكسترا نيوز» إنهم مروا على الحجاج المصريين والجميع بحالة جيدة ولا يوجد اي شكاوي، موضحا أن هناك تعليمات بالإهتمام بضيوف الرحمن وتقديم لهم الدعم والمساعدة، فضلا عن إلقاء خطب ودروس لتوعية الحجاج.



وأضاف رئيس بعثة الحج السياحي، أن الحجاج يتمتعون براحة نفسية جيدة، وهناك غرفة عمليات و3 لجان مركزية لتلقي اي شكاوى، لإزالة اي عقوبات، وحتى الآن لم يتلقوا اي شكاوى.



وأشار مجدي شلبي، إلى أن هناك تنسيق كامل بين البعثة السياحية المصرية والبعثة الطبية لخدمة الحجاج، مؤكدا أن السلطة السعودية قدمت التسهيلات بما فيها الأدوية لكل الحجيج، وجميع الشركات ملتزمة.