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اقتصاد

الدولار يسجل 16.60 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 11 أغسطس 2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا ملحوظا في تعاملات اليوم، الأحد 11 أغسطس 2019، وفقا لمتوسط أسعار العملات المعلن للبنك المركزى المصرى.

وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 16.5092 جنيه للشراء و16.6092 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو 18.4606 جنيه للشراء و18.5774 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 19.9827 جنيه للشراء و20.0954 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الفرنك السويسرى 16.8961 جنيه للشراء و17.0054 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى 15.5659 جنيه للشراء و15.6631 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر الريـال السعودى 4.4010 جنيه للشراء و4.4282 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى 54.2511 جنيه للشراء و54.6031 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.4941 جنيه للشراء و4.5222 جنيه للبيع.

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