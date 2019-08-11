ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

35 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار السمك اليوم بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 داخل السوق.

وسجل كيلو البلطي 35 جنيها، والبلطي نمرة "2" 30 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.

وسجل كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 140 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ58 جنيها، والبورى "2" بـ 48 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 310 جنيهات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قشر البياض بـ 65 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 4-7-2019

30 جنيها لكيلو البلطى .. أسعار الأسماك اليوم السبت 6 -7-2019

أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأحد 7-7-2019

كيلو قشر البياض بـ 65 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم السبت 20-7-2019

36 جنيها كيلو البلطى.. أسعار الأسماك اليوم 1-8-2019

قشر البياض بـ 64 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 8-8-2019

ترشيحاتنا

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

طالبة منكم عيدية.. ماذا قالت رضوى الشربيني عن طليقة أحمد السعدني

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

حالة نادرة جدا.. فتاة لا يعالجها إلا 3 جراحين حول العالم

السيسي يجري جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين.. ويطلع على العملية الإنشائية للمدينة

على طريقة بوحة الصباح .. عجل يسحل نبيل الحلفاوي على الأرض.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون