35 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 2019

استقرت أسعار السمك اليوم بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 داخل السوق.



وسجل كيلو البلطي 35 جنيها، والبلطي نمرة "2" 30 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.



وسجل كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 140 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ58 جنيها، والبورى "2" بـ 48 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 310 جنيهات.