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فن

طالبة منكم عيدية.. ماذا قالت رضوى الشربيني عن طليقة أحمد السعدني

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
منار نور
نعت الإعلامية رضوى الشربينى طليقة الفنان أحمد السعدنى بعد وفاتها نتيجة الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت رضوى الشربينى صورة لـ طليقة أحمد السعدني عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت: " اسفه أنى ماعيدتش عليكم...بس أنا طلبه منكم عديه...و عديتكم ليه أنكم تدعوا للست دى أمل بنت عزه انه ربنا يرحمها و يغفر ليها و يسامحها لانها حقيقى كانت من اجدع من أطيب الناس".


سيطرت حالة من الحزن على أصدقاء ومحبي أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده ، بعد رحيلها الجمعة الماضية، 9 أغسطس، وظل أصدقاؤها ينعونها بكلمات من الحزن والأسى، ويرددون دعوات الرحمة على روحها.

وتوفيت مساء ، الجمعة، أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

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