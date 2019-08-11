تجهيز خبر الفراشيح في شمال سيناء استعدادا لعمل فتة عيد الأضحى

استعدت السيدات بفري ومدن شمال سينا لتجهيز خبر الفطائر " الفراشيح" ، استعدادا لعمل الفته باللحمة ، باعتبارها الوجبة المفضلة لدي ابناء سيناء ايام العيد . واخرين اعتمدوا علي الافران التي تعد الفراشيح لبيعها علي المواطنين بسعر 10 جنية للكيلو .



ويقدم خبز الفراشيح ، ساخنا لتناول الطعام بمختلف أنواعه أو تصنع منه إطباق "الفته"، باستخدام مرق اللحم ، ويعد خبز الرقاق الوجبة الرسمية والأساسية التي تقدم في مناسبات الزواج وصباحية العريس والولائم الرسمية والعزائم الكبيرة وخاصة بالأعياد وشهر رمضان والعقيقه ومناسبات الخطبة والزواج في بادية شمال سيناء.



ويقول سليمان حمد ، أن خبز "الفراشيح " من أشهر وأشهى أنواع الخبز الذي يشتهر به أهل شمال سيناء، و يسمى لدى أبناء البادية ب"الرقاق " وهو خبز أساس يعتمد عليه في الوجبات الأساسية اليومية والولائم عندما يضاف له اللحم، ويقدم في المناسبات والأعياد وخاصة عيد الأضحى ومناسبات الأعراس وخاصة في صباحية العريس.



واشار حسن سلامه باحت في الترات السيناوي ، الى ان خبز "الفراشيح" يعد أحد وأهم العلامات المُميزة في بادية شمال سيناء، كونه يتميز بأنه خفيف على المعدة، وسريع التحضير ويعتبر بديلا عن الخبز التقليدي، ولكون خبز"الفراشيح" هو مورثا في العادات السيناويه.