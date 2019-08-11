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بث مباشر .. ليستر سيتي و وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:51 ص
لقاء سابق بين الفريقين
لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
يبدأ نادي ليستر سيتي أولي مبارياته فى النسخة الجديدة من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/2020، اليوم عندما يلتقى وولفرهامبتون، فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 ، ويمكنكم مشاهدة المباراة بين ليستر سيتي و وولفرهامبتون من خلال هذا البث المباشر.

ويحاول كلا الفريقين الحصول على الثلاث نقاط في ضربة البداية، خاصة مع وجود فرق قوية لذلك فالفوز في لقاء البداية يعد بمثابة ضربة قوية لكلا من الفريقين، خاصة وأن فريق ليستر حصل على المركز التاسع في الموسم الماضي من الدوري 2018/2019.

وسيخوض ليستر سيتي وولفر هامبتون اللقاء في افتتاح البريميرليج على ملعب ووكرز ستديوم، ملعب ليستر سيتي ليستضيف اللقاء الأول بين الفريقين في الجولة الأولى من البطولة ويلعب كلا الفريقين بتشكيلهم الاساسي والمعتاد مع وجود بعض التغييرات والصفقات الجديدة التي حصل كلا منهما عليها خلال الانتقالات الصيفية.

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