بث مباشر.. آرسنال ونيوكاسل فى الدوري الانجليزي

يبدأ نادي آرسنال أولي مبارياته فى النسخة الجديدة من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/2020، اليوم عندما يتلقي نيوكاسل فى تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الاحد 11 أغسطس 2019 ، ويمكنكم مشاهدة المباراة بين آرسنال و نيوكاسل من خلال هذا البث المباشر.



ويرغب أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري في المنافسة على لقب البريمرليج هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة.



بينما يريد نيوكاسل يونايتد في عدم المنافسة على الهبوط خلال هذا الموسم، ومحاولة الحصول على مركز يؤهله لخوض المباريات الأوروبية.



وذكرت تقارير في الصحافة الإنجليزية أن الدولي المصري محمد النني قد ينتقل لصفوف العملاق التركي جالطة سراي بنهاية الأسبوع الجاري ، ولم يشارك سوي فى 8 مباريات فى الموسم الماضي ، لذلك يفكر فى الرحيل عن النادي .



