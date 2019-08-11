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ليست المرة الأولى.. ميجان ماركل تخرج عن آداب حفل عشاء ملكي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
محمد علي
مجددًا خالفت دوقة ساسكس ميجان ماركل القواعد والاتيكيت الملكي، خلال حفل عشاء حافل، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واتهم المتابعون دوقة ساسكس بأنها تجد صعوبة في التقيد بالعادات الملكية التي ترى بعضها في بعض الأحيان أمر يصعب الالتزام به.

وخالفت ماركل التقاليد الملكية، بجلوسها بجوار زوجها الأمير وهو، أمر غير مرحب به في البروتوكول الملكية.

ولا ينبغي خلال مأدبة ملكية، أن يجتمع الأزواج بجوار بعضهما أبدًا لتجنب ظهورهما وهما في حالة تجاذب عاطف تشتت الضيوف عن طعامهم.

وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها ماركل اتيكيت القصر الملكي، فتقوم بأمور غير مفهومة تجلب عليها سهام النقد من الكثيرين.

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