التمثيل التجاري: زيادة الصادرات إلى أفريقيا 4,7 مليار دولار في 2018

ارتفعت قيمة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة كبيرة خلال عام 2018 لتسجل 4,7 مليار دولار مقارنة بنحو 3,6 مليار دولار عام 2017 كنتيجة للمجهودات المكثفة التي تقوم بها جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها التمثيل التجاري للترويج للمنتجات المصرية بجميع دول القارة وتنمية الصادرات إلى هذه الدول.



قامت مكاتب التمثيل التجاري خلال العامين السابقين بمعاونة المصدرين المصريين وتشجيعهم على التوجه الى السوق الأفريقية الواعدة لاستغلال الفرص المتنامية في هذا السوق، فعلى سبيل المثال تم تنظيم العديد من البعثات التجارية إلى كينيا كونها بوابة مصر نحو سوق شرق افريقيا وأيضا في ضوء خطط الدولة للربط مع ميناء مومباسا، وكذلك تم تسيير بعثة تجارة بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى تنزانيا خلال شهر يونيو 2019.



وتعمل مكاتب التمثيل التجاري على توفير الدراسات التسويقية اللازمة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى إتاحة كافة المعلومات اللازمة للمصدرين حول أهم القطاعات الواعدة بأفريقيا والمنتجات المطلوب تصديرها الى هذه الأسواق، وكذا المناقصات التي تطرحها الحكومات الأفريقية وترتبط بمجالات تستطيع مصر المنافسة فيها وتقديم نفسها لدول القارة كشريك تنموي خاصة في اثيوبيا وتنزانيا وجيبوتي وغانا.



قام التمثيل التجاري بترتيب عدد من بعثات المشترين من مختلف الدول الأفريقية إلى مصر لزيارة المعارض التي تقام بمصر في جميع القطاعات، ورؤية المنتجات المصرية على أرض الواقع حتى يتسنى اختصار الوقت وعقد التعاقدات بين هذه الشركات والشركات المصرية على الفور، وقد أعطت المكاتب أهمية خاصة لمعرض ديستينيشن افريكا الذي ينعقد سنويا في القاهرة ونجحت في دعوة عدد من المشترين الأفارقة لزيارة هذا المعرض وعقد صفقات تجارية مع الشركات المصرية العارضة.



كما قامت مكاتبنا التجارية في أفريقيا بالتدخل في أكثر من مناسبة للمساعدة في فض النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية، لضمان حقوق الشركات المصرية والحفاظ على السمعة الطيبة التي يتمتع بها المصدر المصري في السوق الأفريقي.



كما تروج مكاتب التمثيل التجاري في افريقيا، للمعارض التي تقام بالدول الأفريقية بجميع القطاعات وتقوم بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للشركات المصرية المشاركة في هذه المعارض، كما تقوم المكاتب بدور توعوي لدى تجمعات رجال الأعمال وخاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة حول سبل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها التجاريين في أفريقيا.



وشهدت جميع بنود الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2018 بنسبة زيادة ٣٠٪ مقارنة بعام 2017 ؜، ونخص بالذكر المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الغذائية والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والأدوية والمنتجات الصيدلية والأسمنت والأثاث والمنسوجات.



ومن المتوقع زيادة في الصادرات المصرية إلى أفريقيا، نظرًا للمجهودات الحثيثة التي تتم في هذا المجال، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والقارة الأفريقية، لاسيما وان السيد رئيس الجمهورية قد أطلق - خلال القمة الإفريقية الأخيرة بالنيجر - اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، وهو ما يفتح افاق كبيرة لمضاعفة الصادرات المصرية لاسيما لدول غرب افريقيا، خاصة وأن هذه الاتفاقية سوف تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية في جميع دول القارة، الأمر الذى سيزيد من تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية.

