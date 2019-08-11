زيارة المسنين والأيتام وتوزيع لحوم.. تفعيل لجان الإغاثة خلال عيد الأضحى

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي خلال عيد الأضحى المبارك مستويات استعداد لجان الإغاثة على مستوى محافظات الجمهورية حيث تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية قبل عدة ايام بتفعيل وتواجد لجان الإغاثة الرئيسية والفرعية التابعة لها بصفة مستمرة وعلى مدى 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير كافة مستلزمات الإغاثة مع توافر الكوادر المدربة بها لمواجهة اية طوارئ محتملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



أنابت الوزارة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية بزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك ومشاركة الأبناء بالدور احتفالات العيد لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم على أن يتم تنفيذ برامج ترفيهية للاحتفال تتضمن إدخال أجواء العيد على الأبناء وتنظيم المسابقات وتقديم العدية والهدايا لهم اضافة الى تنظيم زيارات للأماكن الترفيهية وتبادل الزيارات بين الأبناء بالدور المختلفة لدعم مشاعر الحب وبهجة العيد بالإضافة إلى تكليف السادة مديري المديريات بزيارة دور المسنين ومشاركة الآباء والأمهات احتفالات عيد الأضحى وتوزيع الهدايا عليهم.



‎وفي إطار الاستعداد لاستقبال العيد أيضًا فقد تم التعاون والتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الدولة بكافة أجهزتها فقد تم وضع خطة لتوزيع لحوم الأضاحي على القرى والأسر الأكثر احتياجًا بالإضافة الى تقديم بعض المساعدات المالية، كما تم تنظيم معارض للملابس يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ومساهمة في رسم الابتسامة على شفاه تلك الأسر خلال أيام العيد.

