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فن

بعد تصدره التريند .. هيثم شاكر : الحمد لله

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:45 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
نورا نبيل
أعلن النجم هيثم شاكر تصدره تريند itunes مؤخرًا وغرد منذ قليل قائلًا: "ألبوم #معرفة_قديمة يتصدر قائمة الـ Top Albums على iTunes مصر .. الحمدلله ".

وأطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية بعنوان معرفة قديمة وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر، وقد تم إطلاق الألبوم على منصات Anghami، Deezer، Spotify، Apple وأيضا على Youtube.

وكان النجم هيثم شاكر قد مّهد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة بـ 2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما أطلق مؤخرًا كليب أغنية ماتوصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.

ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك.

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