موعد مباراة سوريا وفلسطين في بطولة غرب آسيا والقنوات الناقلة

يخوض مساء اليوم الأحد يوم العيد 11 أغسطس 2019 المنتخب الفلسطيني رابع مبارياته امام منتخب سوريا وذلك ضمن منافسات بطولة غرب آسيا وبشارك في تلك البطولة تسعة منتخبات عربية.



وسوف تقام المباراة على أرضية ملعب كربلاء بالعراق، ويأمل المنتخبين في تحقيق الفوز في تلك المباراة والحصول علي الثلاث نقاط، وجدير أن القرعة اوقعتهم في المجموعة الأولي التي تضم أربع منتخبات اليمن والعراق ولبنان ويطمح المنتخبين فلسطين وسوريا في تحقيق الفوز في تلك المباراة.



وجدير أن المنتخب فلسطين خاض ثلاث مباريات حتي الان في بطولة اتحاد غرب أسيا التي تقام في العراق حقق فوزًا وحيد وتعادل وخسر في مباراة، وفي الجانب المقابل خاض منتخب سوريا ثلاث مباريات هو الاخر خسر مباراة وتعادل في لقائين ويأمل اليوم امام منتخب فلسطين ان يحقق الفوز ويحصد الثلاث نقاط ويأمل في التأهل لدور المقبل من تلك البطولة، لقاء سيكون صعب علي الطرفين.



فلسطين Vs سوريا.

البطولة : بطولة اتحاد غرب آسيا (دور المجموعات – الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : العراقية الرياضية .

الملعب : ملعب كربلاء .

الساعه : 6:30