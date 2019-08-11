بث مباشر .. مباراة فلسطين و سوريا في بطولة غرب آسيا

يواجه مساء اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 المنتخب الفلسطيني منتخب سوريا، في رابع مبارياته ضمن منافسات بطولة غرب آسيا التي يشارك فيها تسعة منتخبات عربية.



وسوف تقام المباراة على أرضية ملعب كربلاء بالعراق، ويأمل المنتخبين في تحقيق الفوز في تلك المباراة والحصول علي الثلاث نقاط.



وأوقعت القرعة المنتخبين في المجموعة الأولي التي تضم أربعة منتخبات اليمن والعراق ولبنان ويطمح المنتخبين الفلسطيني والسوري في تحقيق الفوز في تلك المباراة.



المنتخب فلسطين خاض ثلاث مباريات حتي الان في بطولة اتحاد غرب أسيا التي تقام في العراق حقق فوزًا وحيدا وتعادل وخسر في مباراة، وفي الجانب المقابل خاض منتخب سوريا ثلاث مباريات هو الاخر خسر مباراة وتعادل في لقائين ويأمل اليوم امام منتخب فلسطين ان يحقق الفوز ويحصد الثلاث نقاط ويأمل في التأهل لدور المقبل من تلك البطولة.



فلسطين Vs سوريا.

البطولة : بطولة اتحاد غرب آسيا (دور المجموعات – الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : العراقية الرياضية .

الملعب : ملعب كربلاء .

الساعه : 6:30



