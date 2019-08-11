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بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:03 ص
بوابات الكترونية
بوابات الكترونية لتامين صلاة عيد الاضحي بالمنوفية
مروة فاضل
شهدت ساحات صلاة عيد الاضحي بمحافظة المنوفية، اليوم الاحد، تشديدات أمنية مكثفة حيث تم نشر رجال وسيارات الشرطة الي جانب عمل بوابات الكترونية لتامين دخول المصلين إلي الساحات.

وأدى آلاف المواطنين، صلاة عيد الأضحى، بساحات صلاة العيد، والتى يبلغ عددها 362 ساحة، وسط أجواء من الفرحة.

وحضر مئات الموطنين بالتردد على الاستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم ، مرددين تكبيرات العيد، ووزع متطوعون الحلوى والبلالين والشيكولاتة على المصلين والأطفال.
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور
بوابات إلكترونية لتأمين صلاة عيد الأضحي بالمنوفية.. صور

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