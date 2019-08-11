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بث مباشر.. مباراة الاهلي واطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:49 ص
لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي
حسن العمدة
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة منافسه فريق "اطلع برة" الجنوب السوداني اليوم الأحد فى إطار مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد برج العرب بالأسكندريه.

ويسعى الأهلي للحصول علي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما فشل في الفوز بالنهائي في عامي 2017 و2018 وخروجه من النسخة السابقة بالخسارة أمام صن داونز.

وتوج الأهلي أخر مرة بلقب للأميرة السمراء في عام 2013 بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ومن المقرر خوض المباراة الأهلي واطلع برة اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

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