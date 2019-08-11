مشاكل في هذا الجزء من جسمي.. دوللي شاهين تعلن تطورات حالتها الصحية

أكدت الفنانة دوللي شاهين أن معاناتها من مشاكل في الكلى سبب وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها وجعلتها غير قادرة على ترك غرفتها وممارسة حياتها بشكل طبيعي.



وأوضحت دوللي شاهين أنها تتلقى العلاج اللأزم للتخلص من الألم، مؤكدة أن حالتها الصحية في تحسن.



يشار إلى أن أغنية دوللي شاهين الحاجة دعيالك عادت للعرض مجددًا عبر قناتها على YouTube بعد حذفها، حيث تعرضت لقرصنة قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وأدى ذلك إلى حذف أحد أغنياتها التي طرحتها يوم الاثنين، وتم حذف جميع الفيديوهات على القناة بالإضافة لأغنية الجديدة.



أغنية الحاجة داعيالك من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.