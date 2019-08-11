الغضبان يزور قوات أمن بورسعيد ويقدم التهنئة لرجال الشرطة

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك قوات أمن بورسعيد رافقه الدكتور محمد هاني غنيم نائبه، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام.



وكان في استقبال المحافظ، اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية بالمحافظة، والتقي المحافظ بضباط وجنود الشرطة، مؤكدا لهم حرصه على تلك الزيارة إيمانا بالدور الكبير لهؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل التقدير والتحية.



وأشاد محافظ بورسعيد بالجهد الكبير الذي يقدمه رجال الشرطة الأوفياء في بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في ربوع المحافظة.



وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بتواجده وسط أبطال مصر من رجال الشرطة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المواطنين.



وأضاف أن رجال الشرطة بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية وتأمينهم للمشروعات الكبري علي أرض المحافظة وكان آخرها مشروع التامين الصحي الشامل وكذلك التحول الرقمي.



ووجه المحافظ رسالة لأفراد الشرطة بأنهم فخر لمصر وقال: "إننا جميعا مدينون لكم على الاستقرار الذي نعيش فيه والاحتفال بأعيادنا"، مؤكدا أن الشرطة والجيش هم صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.