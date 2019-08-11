محافظ الشرقية يكلف بتكثيف حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع أكوام القمامة المتراكمة أولًا بأول وصيانة أعمدة الإنارة ودهان البلدورات والأرصفة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالإشتراك مع شرطة المرافق لفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.



أكد المحافظ على ضرورة الأهتمام بنظافة الحدائق العامة والمساحات الخضراء أمام المواطنين وتهيئة كافة الأجواء أمامهم لقضاء أوقات سعيدة لهم ولأسرهم ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وخلق بيئة صحية نظيفة يشعر بها المواطن مطالبًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف العمل خلال أيام أجازات العيد للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة أمام المواطنين والزائرين.



كما تابع محافظ الشرقية كافة الإجراءات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشأت الحيوية الهامة والساحات المخصصة لأستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية الأمن والمرور لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لتأمين إحتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.



كما يتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأرق الأمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيًا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على أبناء المحافظة وشعب مصر بالخير واليمن والبركات.