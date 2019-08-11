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محافظات

محافظ المنيا يزور معسكر قوات الأمن للتهنئة بعيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:51 ص
محافظ المنيا يزور
محافظ المنيا يزور معسكر قوات الأمن للتهنئة بعيد الأضحى
ايمن رياض
زار اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، معسكر قوات الأمن حيث قدم التهنئة لرجال الشرطة في عيد الأضحى المبارك.

والتقى المحافظ بقيادات المعسكر والجنود وقدم لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وأكد على دور الشرطة في حماية الوطن وتحقيق اﻷمن والأمان، ودعم ومساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وإسهاماتهم في مختلف محاور التنمية الشاملة وخدمة المواطن ،

ولفت إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان بفضل أبنائها المخلصين من الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءا لها.

يذكر ان المحافظ ادى صلاة العيد بساحة المدرسة الثانوية العسكرية بحضو الاف المصلين.

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