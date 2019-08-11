بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك فى الدوري الفرنسي

يبدأ نادي باريس سان جيرمان أولي مبارياته فى النسخة الجديدة من الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2019/2020، اليوم، عندما يلتقي نيم أولمبيك فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاحد 11 أغسطس 2019 ، ويمكنكم مشاهدة المباراة بين باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك من خلال هذا البث المباشر.



ويسعى فريق باريس سان جيرمان في المباراة الأفتتاحية للدوري الفرنسي أمام نيم أولمبيك، بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخل، للفوز وحصد أول ثلاثة نقاط له، لتكون دافعة قوية للفريق لإعتلاء جدول ترتيب الدوري منذ الأسبوع الأول.



وخاض باريس سان جيرمان 5 مباريات وديه قبل انطلاق الموسم الجديد، فاز في 4 مباريات منها على أندية: دينامو دريسدين، نورمبرج، سيدني، رين، بينما خسر على يد فريق إنتر ميلان الإيطالي، بكأس الأبطال الدولية.



وواجه الفريقين العديد من المباريات وصل عددها الي 25 مواجهة انتهي منهم 12 مباراة بفوز الفريق الباريسي مقابل 8 انتصارات لنيم اولمبيك وتعادل الفريقين في 5 مباريات وسجل لاعبي باريس سان جيرمان 42 هدف مقابل 30 هدف للضيوف وكانت اخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في نهاية الموسم الماضي.



