رئيس مدينة جمصة تتفقد المستشفي المركزى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك

زارت رحاب المزين رئيس مدينه جمصه صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، مستشفى جمصه المركزى للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال اى حالات خلال أيام العيد.



وتفقدت اقسام المستشفى واطمئنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وباقى العاملين بالمستشفى، كما رافقها خلال الجوله طه السباعي نائب رئيس المدينة ومحمد صابر رضوان مدير الجهاز الادارى لتقسيم 15 مايو والشحات ياقوت رئيس قسم الكهرباء وحسن بهنس مدير المتابعة.



كما قامت بتفقد أعمال الحمله الميكانيكيه واطمئنت على مدى كفائة المعدات ومدى جاهزيتها خلال أيام عيد الاضحي المبارك.