اصنع بهجة.. أقباط يوزعون ورودا وشكولاتة وهدايا امام معبد الاقصر

رسم متطوعون أقباط ومسلمين البهجه والفرحة على وجوه الأطفال والكبار من خلال مبادرة "اصنع بهجة"، التى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عقب صلاة عيد الاضحى المبارك فى ساحة سيدى ابوالحجاج وامام معبد الاقصر من خلال توزيع بالونات وشكولاتة وورود وهدايا على المواطنين.





وأنطلقت المبادرة عقب صلاة العيد فى ساحة معبد الاقصر التى يحضرها الآلاف من المواطنين فى أجواء رائعة وفريدة من نوعها حيث تتعانق 3 حضارات فى منطقة واحدة وفى أكبر ساحة للصلاة بالمحافظة.





وشارك فى المبادرة أكثر من 25 متطوعا ومتطوعة بينهم عدة شباب وفتيات أقباط وزعوا الورود والهدايا على المواطنين وسط اجواء من الفرحة والسعادة بمشاركة عرائس ميكى ماوس وماريو وسبونج بوب.





وقال محمد عبداللطيف الصغير، مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالأقصر" إن المبادرة ضمن عدة مبادرات تنظمها المؤسسة مشيرا ان مبادرة" أصنع بهجه" تهدف لادخال السعادة والبهجه فى نفوس المواطنين من خلال فعاليات بسيطة وتوزيع هدايا وتعريف المواطنين بانشطة المؤسسة ومبادرتها التى تستهدف المواطنين فى كل ربوع مصر.



