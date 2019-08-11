موعد مباراة العراق واليمن فى بطولة غرب آسيا والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره المنتخب اليمني، الأحد، على ملعب كربلاء، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة غرب آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العراق.



وفي الجولة الماضية حافظ منتخب العراق على صدارته للمجموعة، رافعا رصيده إلى سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب اليمني الثاني بأربع نقاط ، المتساوي رصيدا مع فلسطين ولبنان، بينما اكتفى المنتخب السوري بحصد نقطتين من ثلاث مباريات خاضها.



تنطلق مباراة العراق واليمن في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.



تذاع مباراة العراق واليمن عبر شاشة قنوات، العراقية الرياضية، الكويت الرياضية، الأردن الرياضية.